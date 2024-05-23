«الأحوال المدنية» يوجه سيارة مُجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومى والوثائق المميكنة لأهالى شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل الدور المجتمعى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وإستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم الدفع بمركز تكنولوجى مُتنقل (سيارة مُجهزة) لإصدار بطاقات الرقم القومى والوثائق المُميكنة لأهالى مدينة شرم الشيخ وذلك إعتباراً من 13/5/2024 حتى يوم 18/5/2024 حيث أسفرت الجهود عن إستخراج عدد (283) بطاقات رقم قومى ومُصدرات .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.