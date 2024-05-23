نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات لطلاب الصف الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان المسئولة عن أعمال التحقق الخارجى والتقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي، باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات لطلاب الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني، طبقًا للائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك وفق خطاب أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار الخطة التنفيذية للادارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين خلال الفترة من الثلاثاء 7 حتى 11 مايو الجارى، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج بكافة النوعيات الطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل المرحلة الأولي الثانية، وبعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني يتم اعتماد النتائج

ووجهت الوزارة بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل المرحلة الأولي الثانية بمديريتكم الموقرة، باعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب الصف الثالث بكافة النوعيات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م