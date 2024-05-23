موعد إعلان نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:26 مساءً - يتساءل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024، وذلك بعد أن اختتموا، اليوم الخميس، الامتحانات، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، لإجمالى 191068 طالب وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وأدى الطلاب يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23/5/2024 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فى منهج الترم الثاني بأكمله، والذي يحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول، ليكون مجموع الطالب النهائي فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أول بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيكون من خلال الإدارات والمديريات.

وتواصل الإدارات التعليمية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم الكشف عن موعد إعلان النتيجة وطرق الحصول عليها خلال الأيام القادمة؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتحري الدقة فى تصحيح الامتحانات ووضع الدرجات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من التصحيح فى الوقت المحدد وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.