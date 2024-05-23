«التعليم»: ممنوع دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان بورقة بيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 03:32 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يمنع منعا باتا على طلاب الثانوية العامة دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء، ويوجد مسودة فى كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها، جاء ذلك ردا على استفسار طلاب الشعبة العلمية حول إمكانية دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء، لاستخدامها فى الإجابة فى مادة الفيزياء.

وردت الوزارة عن حالة إتلاف ورقة البابل شيت، قائلة: يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة اجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، وحول إمكانية الكتابة في كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، أوضحت الوزارة أنه غير مسموح تماما، ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الاصلية كما هي عند انتهاء الامتحان

وحول وجود اختلاف فى كتيب المفاهيم عن العام الماضي ام كما هو، مضيفة أن كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان، وحول ضرورة أن يؤدي الطالب امتحانه بنفس رقم النموذج في جميع المواد، قالت الوزارة إنه غير صحيح حيث يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لان الاختلاف فقط في ترتيب الاسئلة ولكنيجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.