نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاشات الضمان الاجتماعي بزيادة 15%.. الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف معاشات شهر يونيو بالزيادة المقررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة استثنائية، تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة المقررة من 15%، وذلك خلال الأيام القادمة.

تمت هذه الزيادة بالفعل في شهر مارس 2024، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلًا من الجدول الزمني السابق المخصص لصرف المعاشات في يوليو.

عدد المستفيدين وجدول الصرف

يستفيد نحو 11 مليون مستفيد من هذه المعاشات، ويتم صرفها يوم 1 من كل شهر.

وتأتي هذه الزيادة كجزء من التدابير الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

التبكير في موعد الصرف

نتيجة للظروف الحالية وبناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تم تقديم موعد صرف المعاشات بشكل استثنائي بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وقد تم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس الماضي، مما يجعل شهر يونيو المقبل هو الموعد المحدد لصرف الزيادة الرابعة التي تبلغ 15%.

بهذه الخطوة، تأتي الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم في هذه الفترة الحساسة.