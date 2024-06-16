آلاف المواطنين يحتفلون على كورنيش الإسكندرية بعد صلاة عيد الأضحى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 09:36 صباحاً - شهد كورنيش الإسكندرية زحام شديد فى الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والهجة، واصطحب الأهالي الأطفال، وحرصوا على التنزه والتجول على الكورنيش عقب انتهاء صلاة العيد.

من جانبه، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميدانى على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أى مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأى محاولات للبناء المخالف وإزالتها فى المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإسكندرية المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم تسليم 5 شواطئ من أصل 17 شاطئ بالقطاع الشرقى كانت مغلقة بسبب أعمال توسعة الكورنيش ،و تم تسليم 5 شواطئ وهى 3 شواطئ المندرة و2 شاطئ العصافرة ، بعد الانتهاء من وضع طبقات الأسفلت بمنطقة التوسعة ، وتم تجهيزها و فرشها بأدوات الشاطئ استعدادا لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك ،و سيتم تسليم باقى الشواطئ تباعا بعد الانتهاء من مشروع التوسعة بالكورنيش.

وفى سياق آخر، كان قد أكد مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بداية من أول أيام عيد الأضحى، من المتوقع أن تنكسر الحرارة بعض الشيء خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتستمر شديدة الحرارة على باقي المناطق، ومحذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة استخدام أغطية الرأس مبللة أحياناً، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وتناول الكثير من السوائل للأطفال وكبار السن.

وكانت قد أكدت أيضا الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيوانى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ18 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوم 17 وحتى يوم 20 يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما وجهت وزارة التعليم العالي برفع درجة الاستعداد فى المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وضرورة وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.