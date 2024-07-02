خاص ..الخارجية والعدل والتخطيط خارج الحكومة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 03:31 مساءً - علمت دوت الخليج أن التشكيل المتوقع إعلانه غدا يتضمن عددا من المفاجأت أبرزها خروج سامح شكري من وزارة الخارجية إضافة الي وزير العدل عمر مروان المرشح لمنصب أكبر وهالة السعيد وزيرة التخطيط التي يتم اعدادها للمنافسة على منصب مهم في صندوق النقد الدولي ، كما يشمل التغيير كل من وزراء الزارعة والاوقاف والمالية والتخطيط والصناعه والتموين والسياحة ولكهرباء والبترول الطيران المدني والقوي العاملة والتنمية المحلية

والتضامن الاجتماعي و المجالس النيابية والثقافة ، كما ترددت أنباء عن مفاجأة كبيرة قد تشمل احدي الوزارات السيادية المهمة لأسباب صحية.