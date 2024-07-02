أخبار مصرية

خاص ..الخارجية والعدل والتخطيط خارج الحكومة الجديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 03:31 مساءً - علمت دوت الخليج أن التشكيل المتوقع إعلانه غدا يتضمن عددا من المفاجأت أبرزها خروج سامح شكري من وزارة الخارجية إضافة الي وزير العدل عمر مروان المرشح لمنصب أكبر وهالة السعيد وزيرة التخطيط التي يتم اعدادها للمنافسة على منصب مهم في صندوق النقد الدولي ، كما يشمل التغيير كل من وزراء الزارعة والاوقاف والمالية والتخطيط والصناعه والتموين والسياحة ولكهرباء والبترول الطيران المدني والقوي العاملة والتنمية المحلية

والتضامن الاجتماعي و المجالس النيابية والثقافة ، كما ترددت أنباء عن مفاجأة كبيرة قد تشمل احدي الوزارات السيادية المهمة لأسباب صحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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