محافظ الأقصر الجديد: هدفنا استكمال مسيرة التنمية واستغلال المقومات السياحية

جدة - نرمين السيد - عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الجديد، بذل قصارى جهده ليكون على قدر ثقة القيادة السياسية للنهوض بالمحافظة، والعمل على خدمة الأهالي لتحقيق كافة طموحاتهم والبناء على ما قدمه سلفه من المحافظين بالتعاون مع جميع أبنائها لاستكمال مسيرة العمل والتنمية.





وقال محافظ الأقصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه سيعمل جاهدا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة ذات الشهرة العالمية التي تحتضن ثلثي آثار العالم، وكذلك العمل على تطوير المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة للاستعداد للموسم السياحي القادم. وأضاف عمارة، أنه يجب مشاركة الكفاءات ذات الخبرة لجذب مزيد من السياح من جنسيات مختلفة، واستكمال مشروعات الخدمات الأساسية بكل مراكز ومدن المحافظة بداية من الصرف الصحي والمياه وانتهاء بالزراعة مرورا بالتموين والصحة والتعليم والطرق والنظافة والعمل على بدء مشاريع تنموية جديدة. وشدد عمارة،على عزمه حل كل المشكلات التي تواجه المواطنين والوقوف بجانبهم وتذليل أي عقبات قد تقف أمام قضاء مصالحهم وفتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة. وكان المهندس عبد المطلب عمارة أدى اليمين الدستورية محافظا للأقصر خلفا للمستشار مصطفى ألهم ضمن حركة المحافظين الجديدة.

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