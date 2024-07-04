دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. إزاي تحفظ أي فيديو من إنستجرام بطريقة بسيطة وسهلة والان مع تفاصيل الخبر القاهرة – سامية سيد – كتبت : نورهان طمان الخميس، 04 يوليو 2024 03:49 م يقدم تليفزيون الخليج 365 حلقات خاصة في عالم التكنولوجيا والمعلومات عبر برنامج ” techno ” تقدمة شيريهان نجدي، وجاء خلال الحلقة أنه يمكن تحميل مقاطع مصورة من تطبيق ” انستجرام ” بطريقة آمنة وسهلة يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

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