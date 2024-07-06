نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر متر التصالح بمخالفات البناء في نطاق حي العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة، بتحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وكذلك على الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

حيث جاءت قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في نطاق حي العجوزة، كالآتي:

حيث يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 640 و2500 جنيه ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى بين 200 و1000 جنيه ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 200 و512.5 جنيه.

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