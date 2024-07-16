محافظ المنوفية يقرر تخصيص مقر تحسين البيئة لـ الهيئة العامة للتأمين الصحي

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جدة - نرمين السيد - محافظ المنوفية يتفقد مقر تحسين البيئة
جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وتفقد محافظ المنوفية مقر مبنى تحسين البيئة وبحضور عواطف طاحون رئيس حي شرق، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قرار التخصيص تخفيف العبء عن كاهل المرضى المترددين على عيادة أبو بكر الصديق وتسهيل إجراءات صرف العلاج والمساهمة في الحد من الزحام والتكدس تخفيفا عليهم والحد من آلامهم تأكيدا على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.
وأضاف المحافظ أنه قد سبق وتم تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، وذلك بهدف استغلاله للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية الاستمرار في التواصل المباشر مع شكاوى ومتطلبات المواطنين، مشيرا إلى دعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الكامل مع مل الجهات المعنية لاتخاذ جميع القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية.
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