جبران: عودة الإنتاج بشركة مصر الدولية لصناعة السيراميك بقويسنا

جدة - نرمين السيد - عادت عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها للعمل، اليوم الخميس، بشركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.





وبحسب بيان صحفي، لوزارة العمل، أنه بعد توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى وكيل المديرية عماد سعيد، ومدير منطقة عمل قويسنا حسان شبل، بسرعة التواجد داخل موقع العمل، والتواصل مع صاحب العمل، والعمال لمعرفة مطالبهم المشروعة، نجح "التفاوض" على تكثيف جهود العمال لكى تعمل الشركة بكامل طاقاتها.

كما تعهدت الإدارة بطرح مطالبهم المشروعة على أول اجتماع لمجلس الإدارة، والعمل على تنفيذها، بمتابعة من مديرية العمل بالمحافظة.

ويُواصل العمال الان العمل، وهناك انتظام حضور للورديات داخل تلك الشركة التي يعمل فيها 900 عامل، ومتخصصة في إنتاج السيراميك.