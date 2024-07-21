وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي

حرص المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر محكمة النقض.

ورحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار محمود فوزي، متوجهاً بالشكر والتقدير لسيادته على الزيارة وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد متنميًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الزيارة على أن الوزارة تعتز بالسلطة القضائية، و تربطه روابط وثيقة مع السلطة القضائية باعتباره ابن من ابنائها، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تمثل أساساً متيناً للحق والعدل، وهما إحدى ركائز الدولة المصرية.