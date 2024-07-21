جولة لوزير الصحة ورئيس الشركة المتحدة بشارع الخدمات الصحية في العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 06:32 مساءً - تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وعمرو الفقي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العيادات المتنقلة والقوافل الطبية المتواجدة بشارع الصحة بمنطقة الشاطئ بمدينة العلمين الجديدة.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على تفقد جميع القوافل الطبية وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة قبل بدء المؤتمر الصحفي لإطلاق شارع الخدمة الصحية، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

يخدم شارع الصحة جميع رواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة على أعلى مستوى، ويستهدف شارع الخدمة الصحية إحداث نقلة تنموية توعوية ترفيهية للدولة المصرية، واستيعاب ملايين الرواد من المصريين والعرب والأجانب بأنشطة غير مسبوقة في الشرق الأوسط.

الخدمات التي سيقدمها شارع الخدمة الصحية

من جهته، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات الصحية التي سيقدمها شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين، والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان غدًا الأحد.

كما أوضح أنه يتم إطلاق إشارة البدء لتقديم كل الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من داخل العلمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان في 30 أغسطس، وذلك لخدمة الحضور ورواد مهرجان العلمين 2024 ومحيطه.

خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار أنه يلبي كل الاحتياجات الصحية في منطقة المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، والمعارض والعروض الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، متضمنة مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي.