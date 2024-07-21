نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موسيماني يدعو الخطيب للسفر إلى جنوب إفريقيا.. والسبب مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة من بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، لحضور حفل تكريم المدرب الجنوب إفريقي ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة جوهانسبرج يوم 24 يوليو الجاري، تقديرًا لمسيرته الناجحة.

الخطيب يهنئ موسيماني بالدكتوراه

كشف بيتسو في دعوته عن العلاقة الرائعة التي تربطه برئيس الأهلي، وتمنى أن تسمح ظروفه بالحضور إلى جنوب إفريقيا للاحتفال معه بهذه المناسبة السعيدة.

في المقابل؛ أعرب الكابتن محمود الخطيب عن تقديره الشخصي لموسيماني بوصفه واحدًا من المدربين المتميزين في القارة الإفريقية، وعن تقديره أيضًا للدعوة الكريمة التي تلقاها من بيتسو، وتمنى أن يلبيها لولا ارتباطه ببعض المراحل العلاجية في الفترة الحالية.

وأرسل رئيس النادي برقية تهنئة إلى موسيماني شكره فيها على الدعوة، وهنأه بالتكريم والحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة جوهانسبرج، بعد النجاحات التي حققها في كرة القدم.