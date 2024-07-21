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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.

بسبب الإنذار الثالث.. غياب كريم العراقي وأمادو با عن مباراة الأهلي

وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر للدوري والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق السادس والعشرين من يوليو الجاري.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

