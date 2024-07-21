نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. مفاجأة بشأن مشاركة رمضان صبحي أمام القلعة الحمراء والأهلي يرفع عرضه لضم نجم منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاحد 21- 7- 2024.

مفاجأة بشأن مشاركة رمضان صبحي أمام القلعة الحمراء

تحدث مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك السابق، عن احتمالية مشاركة رمضان صبحي مع فريقه بيراميدز ضد فريق الأهلي، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع بيراميدز، يوم غدا الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي تعرض لضغوط كبيرة جدا الفترة الماضية، بسبب الازمة الذي تعرض لها وبالتأكيد ستكون مؤثرة على مستواه.

وتابع: أعتقد أن مشاركة اللاعب مع بيراميدز في مباراة الأهلي القادمة صعبة، نظرا لإبتعاده عن المشاركة في المباريات والتدريبات والضغوط التي تعرض لها.



الأهلي يرفع عرضه لضم نجم منتخب تونس

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف بصفوف نادي فرينكفاروش المجري، لتعويض رحيل المالي إليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، والجزائري أحمد قندوسي إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية،

وجاءت كل تلك الصفقات بناء على برغبة من كولر الذي طلب ضرورة ضم اللاعب أو ضم موكوينا لاعب صن داونز.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: تقدمت إدارة الأهلي، بعرض رسمي لنادي فرينكفاروش بقيمة 2 مليون دولار للحصول على خدمات خط وسط المنتخب التونسي، ويُمني مسئولي القلعة الحمراء أنفسهم في حسم الصفقة مبكرًا نظرًا لما يمتلكه اللاعب من خبرات ستضيف إلى خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، كونه يمتلك خبرات دولية كبيرة مع منتخب تونس.

ويترقب النادي الأهلي رد إدارة الفريق المجري على العرض المقدم، وسط توقعات من رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدولي التونسي بأقل من 3 ملايين دولار.

ويرتبط بن رمضان بعقد مع فيرنكفاروش المجري حتى 30 يونيو 2026.



الزمالك يحصل على توقيع نجمي الدوري المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عرض النادي للتجديد، ويتجه للبحث عن عروض أخرى.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد غير راضٍ عن عرض الزمالك المقدم له للتجديد، ويبحث عن عروض أخرى ولن يتم تجديد عقده إلا مع تنازله عن جزء كبير من راتبه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك عرض على عواد مبلغ 8 ملايين بدلًا من 15 مليون في الموسم الواحد، وهو ما لم ينل إرضاء الحارس".

واختتم: "الزمالك بدأ في تحديد البدائل حيث يرصد التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، تحسبًا لرحيل عواد مع بداية الموسم".