العالم اليوم - جيل بايدن تعلق على انسحاب زوجها من الانتخابات بـ"إيموجي"

انتم الان تتابعون خبر جيل بايدن تعلق على انسحاب زوجها من الانتخابات بـ"إيموجي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أعادت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن نشر نص إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية وأرفقته بـ"إيموجي".

ونشرت جيل النص التاريخي الذي أعلن من خلاله بايدن انسحابه من السباق نحو البيت الأبيض على منصة "إكس" إلى جانب "إيموجي" القلب الوردي المزدوج.

وأنهى الرئيس الأميركي جو بايدن محاولته لخوص انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة وصفت بـ"الكارثية" وأثارت الشكوك حول مدى لياقته لخوض أربع سنوات أخرى في المنصب.

وقال بايدن "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس لكم. وبينما كانت نيتي السعي لإعادة الانتخاب، أعتقد أن ذلك هو في أفضل مصلحة لحزبي وللبلد أن أتراجع وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي".

وأضاف "سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري".