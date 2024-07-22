نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئول روسي يكشف فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ الروسي) كونستانتين كوساتشيف، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه كل الفرص للفوز بالسباق الرئاسي بعد قرار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه، إذا لم يرتكب أي أخطاء.

وأضاف كوساتشيف في تصريحات لوكالة ناسا الروسية: "إذا لم يرتكب ترامب أي أخطاء وإذا لم يقيل بهذه الطريقة أو بأخرى، فأعتقد أن فرصه مرتفعة".

وأكد أن الأمر لم يكن يتعلق ببايدن منذ فترة طويلة، لقد انقسم الأمريكيون حول "مع" أو "ضد" ترامب.

وتابع: "وأعتقد أنه من سيرشح المرشح الديمقراطي بعد انسحاب بايدن من السباق، فإن هذا الانقسام سيبقى قائما. وكل شيء سيعتمد على كيفية تنظيم الجمهوريين وحملهم خارج هذه الحملة".

تنحي بايدن

وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.

وقال الرئيس الامريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات ارئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.