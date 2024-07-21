نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز الحاسمة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

فيما تم استبعاد كلًا:- محمود متولي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وعلي معلول للإصابة، وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية، وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس.