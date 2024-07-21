نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قالها قدام الكل.. جماهير الزمالك توجه رسالة خاصة بشأن محمد عدلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك الحاضرة خلال مباراة الداخلية على توجيه رسالة خاصة لمحمد عدلان لاعب يد طلائع الجيش الذي أعلن رغبته في الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء.

رسالة جمهور الزمالك لمحمد عدلان

وقالت جماهير الزمالك أثناء مباراة الداخلية المقامه حاليًا على أرضية ملعب ستاد السلام: "عدلان قالها قدام الكل. زملكاوي دمي حُر".

وكان محمد عدلان لاعب يد طلائع الجيش قد خرج في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلنًا خلاله رغبته في الإنضمام لصفوف الزمالك.

وعلى الجانب الآخر أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تعاقده مع محمد عدلان لاعب شباب فريق اليد بنادي طلائع الجيش بعد حصول النادي الأحمر على الإستغناء الخاص باللاعب من النادي العسكري.

وفي سياق آخر تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه الداخليه بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامه حاليا على أرضية ملعب ستاد السلام ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

