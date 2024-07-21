الزمالك يضرب مجددًا.. هدف أوباما الثاني في شباك الداخلية اليوم بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة ال55 من عمر الشوط الثاني.

هدف أوباما الثاني في شباك الداخلية

وكان قد انتهي الشوط الأول بين الزمالك ضد الداخلية، بتقدم الابيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض مع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول في شباك الداخلية.

وتقام حاليًا مباراة الزمالك ضد الداخلية، على استاد السلام في إطار منافسات دوري نايل

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف " روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.