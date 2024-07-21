نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب سمير يسجل هدف تقليص الفارق للداخلية أمام الزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل لاعب الداخلية إيهاب سمير، هدف في شباك الزمالك مع الدقيقة "65" من ركلة جزاء، أقر بها حكم اللقاء.

أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد انتهي الشوط الأول بين الزمالك ضد الداخلية، بتقدم الابيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض مع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول في شباك الداخلية.

وتقام حاليًا مباراة الزمالك ضد الداخلية، على استاد السلام في إطار منافسات دوري نايل.

تشكيل الداخلية كلًا من:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمود منصور - عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - فانوم ألفريد.

خط الوسط: محمود حسونة - كليتشي شيميزين -أدهم حامد - شريف دابو - إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: يوسف تونجي