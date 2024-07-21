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أحمد جودة - القاهرة - أظهر المدرب الحالي لفريق بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، صرامته الغير متوقعة خلال تدريبات النادي "البافاري".

وأوقف كومباني التدريبات مباشرة بعد تمريرة غير دقيقة من ليون غوريتسكا، ليوجه انتقاداته بشكل فوري للاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا.

كومباني يوقف تدريبات بايرن ميونخ بسبب خطأ بسيط



ورغم أن اللفتة كانت صارمة، إلا أنها لاقت استحسان الجماهير التي عبّرت عن إعجابها برغبة المدرب في الحفاظ على مستوى التميز والالتزام في صفوف الفريق.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا بين جماهير النادي "البافاري"، حيث عبر البعض عن تفاؤلهم بمستقبل الفريق، بينما انتقد البعض الآخر لاعب الوسط غوريتسكا ودعا إلى بيعه.

