بايدن يتنحى عن الانتخابات الرئاسية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.
وأضاف بايدن (81 عاما) أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي بيان نشره على صفحته على منصة "إكس" قال بايدن "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".
وأضاف "رغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".
وقال بايدن "أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكاملا هاريس لتكون مرشحة حزبنا".
يشار إلى أن دعوات أعضاء الكونغرس الأمريكي لبايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية تزايدت في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أدائه في المناظرة الرئاسية مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي.
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