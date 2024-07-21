نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا ستكون هزيمة ترامب لكامالا هاريس أسهل من بايدن؟..أكثر ليبرالية وأقل كفاءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية، بأن هزيمة غريمته كامالا هاريس ستكون أسهل بكثير من منافسه السابق جو بايدن الذي أعلن تخليه عن السباق الرئاسي.

ونقلت سي إن إن عن ترامب، أن هزيمة هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، وقالت شبكة سي إن إن ترامب قد يكون محقًا فهي أكثر ليبرالية وأقل كفاءة من بايدن.

وأضاف ترامب قائلا "الولايات المتحدة عانت كثيرا بسبب إدارة بايدن فهو لا يستحق الترشح لولاية ثانية".

و في تعليقه أيضا على انسحاب بايدن من الانتخابات الأميركية يصفه بأنه "أسوأ رئيس".

كامالا هاريس هي نائبة الرئيس الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وتعد أول امرأة سوداء تترشح لهذا المنصل لذلك ستدخل التاريخ من أسوع أبوابه حتى في حالة الخسارة، وهناك بعض الحقائق الأساسية عنها:

- ولدت كامالا هاريس في 20 أكتوبر 1964 في أوكلاند، كاليفورنيا.

- أصبحت نائب الرئيس في 20 يناير 2021 بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

- قبل ذلك، كانت تشغل منصب سناتور الولايات المتحدة عن كاليفورنيا من عام 2017 إلى 2021.

- كما شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى 2017.

- هي أول امرأة سوداء وأول امرأة آسيوية-أمريكية تشغل منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

- حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة هوارد وعلى درجة الحقوق من جامعة هارفارد.

كامالا هاريس وبايدن

أهم إنجازات كامالا هاريس

قبل تولي منصب نائب الرئيس، كان لكامالا هاريس إنجازات بارزة في مسيرتها السياسية، أبرزها:

1. المدعي العام لولاية كاليفورنيا (2011-2017):

- كانت أول امرأة وأول شخص من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب في تاريخ كاليفورنيا.

- عملت على قضايا مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك محاربة الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال.

- أنشأت وحدة للحماية البيئية وعملت على قضايا تغير المناخ.

2. سناتور الولايات المتحدة عن كاليفورنيا (2017-2021):

- كانت أول امرأة سوداء من كاليفورنيا تنتخب إلى مجلس الشيوخ.

- عملت على قضايا العدالة الجنائية، الصحة العامة، الاقتصاد، والقضايا الدولية.

- لعبت دورًا قياديًا في مناقشات ومساءلات الكونجرس حول القضايا الوطنية البارزة.

3. المرشحة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2019:

- كانت واحدة من المرشحين الرئيسيين في السباق التمهيدي الديمقراطي لعام 2019.

- ركزت حملتها على قضايا العدالة الاجتماعية والإصلاح الجنائي والصحة العامة.

إن هذه الإنجازات السياسية المتنوعة والبارزة مهدت الطريق لكامالا هاريس لتصبح نائب الرئيس الأمريكي الحالي.