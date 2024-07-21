العالم اليوم - من آدمز إلى بايدن.. رؤساء أميركيون اكتفوا بفترة واحدة

جو بايدن (2021-2025)

أعلن بايدن يوم الأحد 21 يوليو 2024 تنحيه عن الترشح للانتخابات بعد ضغوط من حزبه والرأي العام بسبب أدائه الكارثي في مناظرة رئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد شهور من التشكيك في قدراته الذهنية وصحته العامة

شغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس باراك أوباما من 2009 إلى 2017، حيث كان له دور كبير في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة

ولد بايدن سنة 1942 في سكرانتون، بنسلفانيا، وبدأ مسيرته السياسية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير، حيث خدم لفترة طويلة من 1973 إلى 2009.

تولى منصبه في 20 يناير 2021 بعد فوزه على الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

دونالد ترامب (2017-2021)

كان دونالد ترامب (الجمهوري) الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، خدم من عام 2017 إلى عام 2021.

خسر حملته لإعادة الانتخاب في عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. تميزت سنواته الأربع في المنصب بسياسات دولية انعزالية، وفضائح داخلية، وارتفاع معدل تبديل القيادة الحكومية، وصراع مستمر مع الصحافة، وجلسة مساءلة، وتوترات عرقية واسعة النطاق .

رغم أن إدارته حققت بعض المكاسب المالية في السنوات الأولى من ولايته، إلا أنه بحلول عام 2020، واجهت البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير بعد أن وصلت جائحة COVID-19 إلى الأراضي الأمريكية.