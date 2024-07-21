كولر يختار 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز ويستبعد نيدفيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:30 مساءً - اختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي 21 لاعبا في قائمة فريقه التي ستدخل معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي ضم كل اللاعبين بخلاف كريم نيدفيد، الذي تم استبعاده من قائمة مباراة الغد، ومعه الثلاثي المصاب علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي

‎الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - عمر كمال

‎الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - إليو ديانج – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

‎الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا