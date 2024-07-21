على هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي.. وزير الخارجية المصري يلتقي مع وزير خارجية رواندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:30 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد ، مع Olivier Nduhungirehe وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، على هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الاقليمية، الذي تستضيفه العاصمة أكرا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية ثمن التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها إلى ضرورة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في رواندا من خلال النظر في إزالة كافة القيود التي تعوقها. وقد اتفق الجانبان على أهمية الاعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في كيجالي في أقرب موعد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين.

كما أكد وزير الخارجية المصري على إلتزام مصر بالتعاون مع الأشقاء في رواندا في مجال التدريب الفني وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني في الحالات التي تستدعي ذلك. كما حرص الوزير عبد العاطي، على التنويه للأهمية التي توليها مصر لبدء العمل في مركز مجدي يعقوب – رواندا مصر للقلب، والذي يعد هذا المركز امتدادا لأنشطة أحد أهم المراكز المصرية لعلاج القلب في القارة الافريقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء الجهود المصرية على المستوى الإقليمي، حيث أشار إلى حرص مصر على الانخراط بفاعلية في القضايا الإفريقية من خلال عضويتها في كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي. كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية مراعاة احتياجات مصر المائية في ظل إقرار مصر بالاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي وشرق افريقيا. وأضاف أن مصر تحرص على التعاون مع رواندا في كافة المجالات، بما في ذلك الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقي وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي 2025 ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، مشيراً إلى التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال والدور المحوري للأزهر الشريف وجهوده في مكافحة الفكر المتطرف.

من جانبه، رحب وزير خارجية رواندا بتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكداً على رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى حرصه على التنسيق مع الجانب المصري حول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد الأفريقي.