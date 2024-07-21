رسميا.. هبوط الداخلية إلى دورى المحترفين بعد الهزيمة من الزمالك 1 / 2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:30 مساءً - تأكد هبوط فريق الداخلية إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، عقب خسارته من الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بخسارة الداخلية من الزمالك يتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة، ويتبقى له 3 مباريات وحال الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيصل للنقطة 28 وهو ما لن يمكنه من البقاء في الممتاز، باعتبار أن فريق فاركو يحتل المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

ولعب فريق الداخلية 31 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 18 مباراة، وسجل 17 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا.

أصبح فريق الداخلية أول الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين في الموسم الحالي، قبل 3 جولات على ختام المنافسة في منتصف أغسطس المقبل، وأصبحت مبارياته المقبلة في عمر المسابقة مجرد تحصيل حاصل.

وفي حالة لو تعادل الداخلية مع الزمالك كان سيتأكد هبوطه أيضا لأنه سيحصل على نقطة وحيدة وحال فوزه في مبارياته الثلاث المتبقية سيصل إلى 29 نقطة ولن يصل إلى نفس رصيد فاركو صاحب الـ30 نقطة في المركز الـ15.