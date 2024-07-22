الرياضة

آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق بدأ تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله أن عبد القادر بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب في تحسن مستمر ويؤدي تدريبات بدنية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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