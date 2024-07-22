نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق بدأ تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله أن عبد القادر بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب في تحسن مستمر ويؤدي تدريبات بدنية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

