نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أسماء المرشحين لخلافة كهربا في خط هجوم الأهلي الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب مسؤولو النادي الأهلي الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفتح ملف التعاقد مع مهاجم محلي جديد لدعم صفوف الفريق.

رحيل كهربا والترحيب بمهاجم محلي جديد

في وقت سابق، أعرب كولر عن ترحيبه برحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والتعاقد مع مهاجم محلي جديد، وكشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي عرضت على كولر أربعة مهاجمين محليين من الدوري للتعاقد مع أحدهم، وذلك بعد الاستقرار بشكل نهائي على رحيل كهربا، خاصة بعد تقديمه لعروض من أندية الخليج.

المرشحون للانضمام إلى الأهلي

أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الأهلي هم:

أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي.

أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي.

أحمد عاطف، مهاجم مودرن سبورت.

أحمد شريف، مهاجم فاركو.

مصير كهربا في الميركاتو الصيفي 2024

منح كولر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا فرصة أخيرة لاستعادة مستواه مرة أخرى وعدم الاعتراض على قراراته الفنية. يترقب كولر نهاية الموسم لحسم قراره النهائي بشأن اللاعب.

شارك كهربا في مباريات الأهلي مجددًا خلال اللقاء الأخير أمام الألمونيوم في كأس مصر، بعد غياب طويل بسبب قرار تأديبي من كولر. من المقرر أن يظهر اللاعب في قائمة الفريق للقاء المرتقب أمام بيراميدز.

مباراة الأهلي وبيراميدز

سيلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء الغد على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة دوري نايل.