نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك يضم صفقتين جديدتين وبشرى سارة لـ الأهلي بشأن صفقة ذهبية.. حجازي يودع جماهير الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الزمالك يضم صفقتين جديدتين

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع يسري وحيد ظهير أيسر فريق طلائع الجيش، لتدعيم صفوف الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك حصل أيضًا على توقيع محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، لتعويض رحيل محمد عواد المحتمل، ولكن جوزيه جوميز المدير الفني يريد محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي".

بشرى سارة للأهلي بشأن التعاقد مع الصفقة الذهبية

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس مفاوضات الأهلي مع نادي سوتشي الروسي لضم الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي توصل لإتفاق مع النادي الروسي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع نية البيع كما تم الاتفاق على المقابل المادي للاعارة.

أحمد حجازي يودع جماهير الاتحاد بكلمات مؤثرة بعد انتقاله إلى نيوم

ودع الدولي المصري أحمد حجازي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي جماهير العميد برسائل مؤثرة بعد انتقاله رسميا إلى صفوف فريق نيوم.

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس": "جماهير نادي الاتحاد الغاليه شكرًا لكم علي المسانده والدعم الدائم في الاوقات الصعبه قبل الانتصارات والبطولات من اول يوم لي في النادي واستقبالكم لي ولعائلتي وانا شعوري اني واحد منكم شكرًا لكم على كل شئ".

وتابع: "اتوجه بالشكر لمجلس اداره نادي الاتحاد السابق وجميع الأعضاء وجميع المدربين والاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه والجهاز الطبي الشكر موصول لمجلس الاداره الحالي واتمني لهم التوفيق واشكر بشكل خاص جميع العاملين في النادي الناس دي بتشتغل بحب واخلاص للنادي قبل اي شئ".

القصة الكاملة لمشكلة فوزي الحناوي

قص فوزي الحناوي لاعب نادي الاتحاد السكندري واحدة من المشكلات التي تعرض لها خلال الموسم الجاري مع الفريق السكندري واصفًا ما حدث معه بأن هناك بعض الأشخاص يريدون تدمير مستقبله وفي الوقت ذاته لن يسامح في حقه.

ونشر الحناوي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معرفش الكلام ده هيضيع مستقبلي في الكوره ولا لا بعد النهارده بس لازم أبرئ نفسي من كل دقيقه عدت عليا السنادي قدام ربنا مستفدتش بيها ولا النادي استفاد مني فيها».

فرينكفاروش المجري يحسم موقفه من بيع بن رمضان لـ الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن موقف نادي فرينكفاروش المجري، من عرض النادي الأهلي للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان في الصيف الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "نسمة سبورت" التونسي فإن إدارة الأهلي قد تقدمت بعرض رسمي إلى فريق فرينكفاروش المجري، للحصول على خدمات محمد علي بن رمضان.

وأكد الموقع التونسي أن النادي المجري قد أبدى موافقته على رحيل بن رمضان في الصيف الجاري، لكنها حددت مبلغ 3 ملايين دولار مقابل التخلي عن اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن النادي الأوروبي قد رفض العرض المُقدم من الأهلي بـ2 مليون دولار حيث أوضحت أن الفترة الحالية يشهد استمرار المفاوضات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، وسط محاولات من الأحمر لتقليل مطالب إدارة الفريق المجري.