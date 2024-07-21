نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف إيلات بالطيران المسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" فجر اليوم الأحد بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وذكرت المقاومة في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 21 - 07 - 2024، هدفا حيويا في أم الرشراش في (إيلات) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة