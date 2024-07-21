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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- ترامب يعلق على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي: "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد"

ترامب يعلق على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي: "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد".. علق المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، قائلًا: "إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا وسيتم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا".

انسحاب بايدن من الانتخابات المقبلة



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة. وقال بايدن، في خطاب مساء الأحد، إنه يعتقد أن "من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي". وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

إنجازات الإدارة الحالية



وأوضح بايدن: "على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، أحرزنا تقدمًا كبيرًا كأمة. واليوم تتمتع أمريكا بأقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، وفي خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع نطاق الرعاية الصحية بأسعار معقولة لعدد قياسي من الأمريكيين". وأضاف: "لقد قدمنا الرعاية اللازمة بشدة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة. تم إقرار أول قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا. عُينت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة العليا. وأصدر أهم تشريع مناخي في تاريخ العالم. ولم تكن أمريكا في وضع يسمح لها بالقيادة أفضل مما هي عليه اليوم".

تحديات الإدارة والتغلب عليها



وأشار بايدن إلى أن "الأمريكيين تغلبوا معًا على جائحة تحدث مرة كل قرن وعلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. قمنا بحماية ديمقراطيتنا والحفاظ عليها، وقمنا بتنشيط وتعزيز تحالفاتنا حول العالم. لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون رئيسكم".

قرار التنحي



واختتم بايدن بيانه بالقول: "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي. سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري".