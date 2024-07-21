نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الموحّدة لصندوق تكافل “الصحفيين” تعلن موافقتها على الدراسة الاكتوارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القائمة الموّحدة “معًا من أجل تكافل حقيقي”، المُرّشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم، بيانًا أكدت فيه أن تعهّدها بالعمل على زيادة الميزة التكافلية -حال فوزها- دون زيادة الاشتراك الشهري، ولكن عن طريق تنمية موارد ورأسمال الصندوق، وهو ما يؤكّد موافقة القائمة على الدراسة الاكتوارية المطروحة للتصويت عليها يوم الانتخابات، والتي أعدّها المجلس المنتهي ولايته، بزيادة الحد الأقصى للميزة التكافلية 233 ألف جنيه، والتي تشترط زيادة الاشتراك الشهري ليصل إلى 220 جنيه.

وأعلنت القائمة في بيان لها، موافقتها لى هذه الدراسة، من أجل الصحفيين الذين شارفوا على سن المعاش، لكي تتحقق لهم أقصى استفادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتعهّدت القائمة الموحّدة -حال نجاحها- بعدم زيادة الاشتراك الشهري خلال مدة عضوية مجلس الإدارة، مع مضاعفة الميزة التكافلية، عبر تنمية موارد الصندوق، ومن خلال دراسة اكتوارية يعدها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمحاسبين.

ولذا، من الأهمية تواجدكم يوم ٢٨ يوليو الجاري، حيث تجري الانتخابات لاختيار ستة أعضاء جدد لمجلس إدارة الصندوق، والتصويت على الدراسة الإكتوارية الجديدة التي أعدها المجلس المنتهي ولايته، وأيضا الميزانية التي لم ترسل حتى الآن لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وقالت القائمة إن الدراسة الاكتوارية للمجلس المنتهي ولايته، تعتمد على زيادة الاشتراك من 120 جنيه حاليًا إلى 220 جنيه، بزيادة قدرها نحو 80%، أي 100 جنيه، وذلك لزيادة الميزة التكافلية من 120 ألف جنيه حاليا، إلى نحو 233 ألف جنيه، وهي الزيادة التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية للصندوق يناير المقبل، وتختلف الميزة التكافلية لكل زميل عن الآخر؛ إذ يتم حسابها وفقًا لسنوات الاشتراك، بحيث يمنح الحد الأقصى الميزة التكافلية للمشترك في عمر 24 عامًا، حتى بلوغ سن المعاش.

وترى القائمة الموحدة، أن السعي لزيادة الميزة التكافلية ومضاعفتها مستقبلًا، لا يجب أن يكون عبر تحميل أعضاء الصندوق أعباءً مالية شهرية؛ نظرًا لوجود عدد كبير من الزملاء من الصحف المتوقّفة، أو المفصولين تعسفيًا، والذين حصلوا على قيمة البدل قروضًا لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولذلك تسعى القائمة الموحّدة إلى تحقيق ذلك بزيادة رأس مال الصندوق ومضاعفته، وذلك عبر بنود برنامجها، إذ سيفضي ذلك إلى إلى مضاعفة الميزة التكافلية للأعضاء، دون زيادة الاشتراك الشهري.