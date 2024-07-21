نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بايدن معلنًا تنحيه: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.

أنهى بايدن محاولته لخوص انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض أربع سنوات أخرى في المنصب.

بايدن يشعر بالخيانة

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأمريكية، فقد شعر الرئيس بايدن بالخيانة من قبل العدد المتزايد من الديمقراطيين الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال مصدران لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن الرئيس كان غاضبًا ومتألمًا شخصيًا من الطريقة التي تركه بها الحزب محاولا طرده من سباق الرئاسة الأمريكية.

تعليق كامالا هاريس

وقالت هاريس: “سنفوز بهذه الانتخابات”. “لن يكون الأمر سهلًا، لكننا مجموعة من الأشخاص الذين يدركون أن أي شيء ذي قيمة يتطلب عملًا شاقًا”.

وكتبت هاريس منشور، عبر منصة إكس لدعم بايدن، قائلة “خلف الكاميرات، يكون جو بايدن زعيمًا يناضل من أجل الشعب الأمريكي”.

من هي كامالا هاريس بديل بايدن؟



كامالا هاريس هي نائبة الرئيس الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. بعض الحقائق الأساسية عنها:

– ولدت كامالا هاريس في 20 أكتوبر 1964 في أوكلاند، كاليفورنيا.

– أصبحت نائب الرئيس في 20 يناير 2021 بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

– قبل ذلك، كانت تشغل منصب سيناتور الولايات المتحدة عن كاليفورنيا من عام 2017 إلى 2021.

– كما شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى 2017.

– هي أول امرأة سوداء وأول امرأة آسيوية-أمريكية تشغل منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

– حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة هوارد وعلى درجة الحقوق من جامعة هارفارد.