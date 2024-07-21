عاجل- بايدن ينسحب من السباق الرئاسي: "كان أعظم شرف في حياتي"

أحمد جودة - القاهرة - بايدن ينسحب من السباق الرئاسي: "كان أعظم شرف في حياتي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024. وذكر في بيانه أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

وفقًا للبيان المنشور على صفحته في منصة إكس، اتخذ بايدن قراره بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته. وأعرب عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مثل تعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي، الاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة، تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الديمقراطية.

و أكد بايدن أن قراره جاء لمصلحة حزبه والبلد، مشيرًا إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

و أعرب بايدن عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا على إعادة انتخابه، وقدم شكره الخاص لنائبة الرئيس كامالا هاريس على شراكتها الاستثنائية في العمل. واختتم بيانه قائلًا: "لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله عندما نعمل معًا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية."