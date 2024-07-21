نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القصف الإسرائيلي على منطقة الحديدة باليمن.. اعرف تفاصيل القصة كاملة ورد الحوثيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصاعد متسارع للتوترات الإقليمية، شهدت المنطقة صباح الأحد هجمات حوثية استهدفت مواقع في إيلات بإسرائيل، وأكد الحوثيون أن هذه الضربات جاءت ردًا على القصف الإسرائيلي الذي طال مدينة الحديدة في اليمن مساء السبت، كما تعهد الحوثيون بالتصعيد، مشددين على أن إسرائيل ستواجه عواقب باهظة نتيجة تصعيدها العسكري.

ماذا حدث؟

توافيكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في التقرير التالي، تفاصيل كاملة حول الهجوم الإسرائيلي على مدينة الحديدة في اليمن، ورد فعل الحوثيين.

المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال

شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على المنشآت الأساسية في مدينة الحديدة، حيث استهدف بشكل رئيسي خزانات النفط في الميناء الرئيسي، مما أسفر عن اندلاع حرائق هائلة في المستودعات النفطية.

كما شملت الأضرار المكاتب الإدارية بالميناء، بالإضافة إلى تضرر المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء وتوزيعها في المدينة جراء الغارات.

الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي

خلّف الهجوم الإسرائيلي على مدينة الحديدة، استشهاد 6 أشخاص وإصابة 87 آخرين، مع احتمال ارتفاع الحصيلة.

وبالنسبة للخسائر المادية، دمرت النيران مستودعات النفط، ما ألحق أضرارًا كبيرة بقطاع الطاقة في المدينة، كما أدى الهجوم إلى تعطيل حركة البضائع في الميناء، الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في اليمن والذي يستقبل المساعدات الإنسانية. كذلك، اندلعت النيران في محطة توليد الكهرباء.

الهدف وراء اختيار إسرائيل الحديدة تحديدًا

أوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على مدينة الحديدة كان ردًا على سلسلة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد أهداف إسرائيلية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السفن.

وبيّن أن ميناء الحديدة بنية تحتية حيوية لليمن، حيث يوفر أكثر من 70% من احتياجات البلاد.

هل هناك جهات أخرى شاركت في الهجوم؟

نفذت القوات الإسرائيلية الهجوم على ميناء الحديدة بمفردها دون تدخل عسكري أمريكي، جاء ذلك وفقًا لما أعلن مسؤولون أمريكيون، حسب قناة 12 الإسرائيلية.

ما عدد المقاتلات التي استخدمتها إسرائيل وطرازها؟

أطلقت إسرائيل نحو 20 مقاتلة من طراز إف-15 باتجاه مدينة الحديدة.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن طائرة إف-15 هي مقاتلة أمريكية متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، وتعتبر طائرة تفوق جوي وهجومية.

من أين انطلقت الطائرات الإسرائيلية؟

انطلقت الطائرات الإسرائيلية التي شنت الهجوم على الحديدة من قواعد جوية في صحراء النقب، وقطعت مسافة تقارب 1900 كيلومتر للوصول إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

كيف رد الحوثيون على الهجوم الإسرائيلي؟

صرح الحوثيون صباح الأحد، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافًا في منطقة إيلات بجنوب إسرائيل باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدين أن هذه العملية هي مجرد رد أولي وأن الرد الأوسع قادم.

وفي بيان لهم، قال الحوثيون إنهم نفذوا العملية بنجاح ضد أهداف مهمة في أم الرشراش، مشددين على حقهم الكامل في الدفاع عن اليمن ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي البريطاني.