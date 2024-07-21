نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري والمقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريقي المصري والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب بهدف عن طريق جوزيف اوتشايا في الدقيقة 20، ثم احرز نفس اللاعب هدف التعادل للمصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29.

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثالث برصيد52 نقطة في المقابل يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل المصري ضد المقاولون العرب

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

ونقلت هذه المباراة عبرقناة أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات المصري الممتاز.

