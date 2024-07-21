حقيقة موافقة كيفين دي بروين على عرض اتحاد جدة السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة حول المفاوضات التي قد تكون جارية بين نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، ونادي اتحاد جدة السعودي.

حقيقة موافقة دي بروين على عرض اتحاد جدة

تشير التقارير إلى أن هناك حديثًا حول احتمال انتقال دي بروين إلى الفريق السعودي هذا الصيف، رغم أن العقد الحالي للاعب الوسط البلجيكي مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2025، أي نهاية الموسم المقبل.

كانت هناك تكهنات منذ عدة أشهر حول إمكانية مغادرة دي بروين لملعب "الاتحاد" والانضمام إلى الدوري السعودي، وقد ازدادت هذه التكهنات في الفترة الأخيرة. وقد ظهرت تقارير صحفية تؤكد أن دي بروين قد توصل إلى اتفاق مع نادي اتحاد جدة بشأن الشروط الشخصية لصفقة انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو نفى هذه الأنباء بشكل قاطع. حيث ذكر أن مصادر سعودية أكدت عدم صحة التقارير التي تشير إلى أن دي بروين قد توصل إلى اتفاق مع اتحاد جدة. وأوضحت المصادر أن هذه التقارير مبالغ فيها ولا تعكس الواقع.

بدلًا من ذلك، أفادت التقارير بأن نادي اتحاد جدة يركز حاليًا على إبرام صفقة مع موسى ديابي، حيث من المتوقع أن يتم حسم هذه الصفقة قريبًا من نادي أستون فيلا. كما أشارت إلى أن الخطوة التالية بالنسبة لنادي اتحاد جدة هي التعاقد مع حارس مرمى جديد، حيث تجري محادثات بالفعل لضم حارس مانشستر سيتي، إيدرسون. ومع ذلك، يُعتبر إتمام هذه الصفقة تحديًا نظرًا للتعقيدات المرتبطة بها.