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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، ضم لاعب الظهير الأيسر معاذ فقيهي، من الهلال بعقد لمدة 4 مواسم.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب معاذ فقيهي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة 4 مواسم".



وأضاف: "تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا واللاعب، ويعد معاذ من أبرز الأسماء التي نجحت في تقديم نفسها بشكل مميز ومتطور خلال الفترة الماضية في مركز الظهير الأيسر".

الاتحاد السعودي يعلن ضم فقيهي من الهلال 4 مواسم





وأضاف النادي في بيانه: "أن دومينجوس أوليفيرا أشاد باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أظهر حبًا للنادي ورغبة صادقة في الانضمام إلى صفوفه، كما أنه يتوافق مع رؤية النادي في استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح لتشكيل إضافة مميزة".



ومن جانبه، أبدى فقيهي سعادته بتمثيل النادي الذي أحبه منذ صغره وتمنى أن يلعب في صفوفه لإسعاد جماهيره، مؤكدًا "أنه سيعمل مع زملائه على تقديم الأفضل لإسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات".

وكان الهلال قد أعار فقيهي إلى التعاون لموسم واحد انتهى في يونيو (حزيران) الماضي.

ويستعد الاتحاد لمنافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي تولى المنصب خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وجاء التعاقد مع فقيهي بعد ساعات من رسالة وداع وجهها الاتحاد إلى المدافع المصري أحمد حجازي الذي تعاقد معه اليوم نادي نيوم الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

ويأتي ضم فقيهي ضمن سلسلة صفقات يبرمها الاتحاد استعدادا للموسم الجديد، وكان من بينها صفقة تعاقده قبل أيام مع لاعب خط الوسط الجزائري حسام عوار من روما الإيطالي لمدة أربعة مواسم.