نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يمنح الزمالك التقدم على الداخلية بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك ضد الداخلية، بتقدم الابيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أوباما يسجل هدف الزمالك الأول

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض مع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول في شباك الداخلية.

وتقام حاليًا مباراة الزمالك ضد الداخلية، على استاد السلام في إطار منافسات دوري نايل

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف " روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.