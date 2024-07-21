نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (٤) أسباب تؤيِّد انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

تتابع بوابة دوت الخليج في السطور القادمة ٤ أسباب من شأنها أن تحول بين بايدن وأن يكون رئيسا للولايات المتحدة، أو أن يكمل انتخابات الرئاسة الأمريكية ٢٠٢٤.

تقدم السن والحالة الصحية

تقدم السن والحالة الصحية



٨١ عاما قد يمنع الرئيس الأمريكي من أداء مهامه، لا سيما وأنَّ حالته الصحية، لا تسمح، وكان قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا".

قال طبيب الرئيس جو بايدن إنه ظهر بعد ظهر اليوم يعاني من أعراض تنفسية بالإضافة إلى شعور عام بالتعب.

مناظرة أبرزت أداءه الكارثي

مناظرة أبرزت أداءه الكارثي

وساهم أداءه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، أمام ترامب، الشهر الماضي، في ظهوره بشكل غير متكافئ، مثيرًا مخاوف الناخبين، لا سيما بشأن تقدمه في السن (81 عامًا).

تضارب الأقوال بشأن حالته الصحية

على الرغم من المخاوف التي تتعلق بحالته الصحية، أكد الرئيس بايدن باستمرار أنه لم يتعرف أي من أطبائه على أي حالة طبية خطيرة. وأكد الدكتور كيفن أوكونور، طبيب البيت الأبيض، بعد الفحص الجسدي لبايدن في فبراير، أن الرئيس "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي ويبلغ من العمر 81 عامًا" قادر على أداء الواجبات الرئاسية.

استطلاع رأي تنبأ بذلك

كانت كشفت وكالة أسوشيتد برس بأن استطلاع رأي يشير إلى أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.