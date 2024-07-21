نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اخترق موقع البنتاغون".. محكمة "التمييز" تؤيد إسقاط الدعوى الجزائية ضد أخطر "هاكر" كويتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بسقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر هكر كويتي، وقضت بسقوط الدعوى لعدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات.

وحسب صحيفة "القبس"، فإن "أخطر هاكر كويتي"، ويبلغ من العمر 28 عاما، تم اتهامه باختراق 200 موقع أمريكي حكومي سري من بينها وزارة الدفاع وعرض معلومات سرية للآخرين، كما أنه متهم بالاستيلاء على أموال.

وفي سبتمبر 2023، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية (في نفس الشهر)، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة البيع في الوزارة.

وأفادت الصحيفة بأن "الهاكر" كان قد حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي حينها)، وأمهل "الهاكر" الوزارة حينها 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع