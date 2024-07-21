هاني ميلاد: السبائك تمثل 70% من حجم صادرات الذهب

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 08:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، ومالك شركات جيد جولد و G.F.G للسبائك، إن صادرات قطاع الذهب تنقسم إلى مشغولات ذهبية، وذهب خام، موضحًا أن السبائك سجلت نسبة 70% من حجم صادرات الذهب.

أضاف ميلاد، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن العرض والطلب هما المتحكمان في نمو أو تراجع حجم صادرات الذهب في الفترة المقبلة، متوقعًا نمو حجم صادرات المشغولات الذهبية، وليس الذهب الخام.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تهتم بملف الثروة المعدنية، لأنه يمس اقتصاد الدولة، منوهًا إلى أهمية زيادة الاحتياطي من الذهب في البنك المركزي المصري، مع ضرورة زيادة نشاط الاستكشافات، وطرح المزايدات للمستثمرين، فجميعها تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ونوه ميلاد، إلى ضرورة اهتمام الدولة بالملفات التي تخص المشغولات الذهبية، كتوفير منطقة حرة لصناعة الذهب، وتشجيع المُصنعين ومنتجي الذهب، ودعم الصادرات من خلال خفض الضرائب والجمارك، وإقامة المعارض، مؤكدًا على ضرورة طرح مزايدات جديدة في قطاع الثروة المعدنية، وبتسهيلات مناسبة للمستثمرين.

وحول تقييمه لحركة الأسعار عالميًّا ومحليًّا، أوضح رئيس شعبة الذهب، أن المعدن الأصفر ارتفعت أسعاره عالميًّا نتيجة التضخم، والأزمات الاقتصادية العالمية، متوقعًا زيادة أسعاره خلال الفترة المقبلة عالميًّا، ورجح ارتفاع سعر الذهب محليًّا لزيادة الطلب عليه للتحوط من الأحداث الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

ولفت ميلاد، إلى أن الشعبة تسعى لترويج صناعة الذهب من خلال المعارض مثل معرض نيبو، والذي من المفترض إقامته يوم 15 ديسمبر 2024.