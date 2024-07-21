وزير الإسكان: شركات متخصصة لتشغيل وصيانة المحاور الرئيسية 

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج – وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بتخصيص شركة تشغيل وصيانة لكل محور من المحاور الرئيسية، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات، لتنفيذ أعمال الصيانة القياسية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الإسكان اليوم على مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق، ومشروع تطوير ميدان الحصرى، بمدينة 6 أكتوبر.

وخاطب المهندس شريف الشربيني، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، قائلا: “لا بد أن تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت”.

وشدد الشربيني على ضرورة وضع لافتات توضح تواريخ الانتهاء من تنفيذ المشروعات، والاهتمام بأعمال الزراعة، والنظافة، وإزالة المخلفات، وتجميل الجزيرة الوسطى، وتوحيد الهوية البصرية للمدينة ومحاور الطرق، وضبط منظومة الإعلانات، وتكثيف الحملات المسائية لإزالة المخالفات والتعديات.

وتجول وزير الإسكان بمحاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وفى مقدمتها محور 26 يوليو، وناقش مع مسئولي إدارة المرور، خطة تطوير ميدان الحصري، من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية، وتأمين عبور المشاة من خلال الإشارات المرورية، وتشغيل الموقف الجديد.