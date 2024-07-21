نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة للأهلي بشأن التعاقد مع الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس مفاوضات الأهلي مع نادي سوتشي الروسي لضم الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

شبانة يكشف.. مسئول من الأهلي في المغرب لإنهاء صفقة عطية الله

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي توصل لإتفاق مع النادي الروسي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع نية البيع كما تم الاتفاق على المقابل المادي للاعارة.

وأكمل شبانة بأن النادي الروسي يرغب في التخلص من اللاعب حاليا بعدما رفض الرد على اتصالات اتصالاتهم خلال الأيام الماضية.

وأتم شبانة بأن هناك موفد من النادي الأهلي حاليا للتفاوض مع اللاعب على بنود تعاقده قبل التوقيع والاعلام الرسمي عم الصفقة.

