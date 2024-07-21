محمود عصمت: الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 04:11 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل.

وأوضح أن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أى مشكلة أو عقبة قد تطرأ فيما يخص إنهاء الأوراق والتصديقات والموافقات، لافتا أن تشغيل هذا المشروع سيفتح المجال امام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، في سياق لقاء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، بالأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة في مجال الكهرباء، والذى يشمل عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تناول اللقاء سبل نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي هذا الإطار تم التوافق حول عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.

وأشاد عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.