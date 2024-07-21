نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير الإقليمي لسنتامين مصر: التواصل المباشر مع الشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 05:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس عمرو حسونة المدير الإقليمي لشركة سنتامين مصر، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الثروة المعدنية في الفترة الحالية، وهو ما أكد عليه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، كما أنها تطرح مزايدات بشكل ملائم ومناسب للمستثمرين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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